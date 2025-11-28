صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
حکو مت عا م آ د می کی فلاح و بہبو دا ور بہتر ی کیلئے موثر اقدا ما ت اٹھا ئے ،شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگز یکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ حکو مت عا م آ د می کی فلاح و بہبو دا ور بہتر ی کیلئے موثر اقدا ما ت اٹھا ئے۔۔۔

 صحت اور تعلیم کے فروغ کیلئے پا لیسیاں مرتب کر نا بھی ضرور ی ہو گیا ہے ا س وقت ٹیچنگ ہسپتا ل سرگودہا سمیت مختلف سرکار ی ہسپتا لو ں میں ا د ویا ت سمیت دیگر سہو لیا ت کا فقدا ن ہے حکو مت ا س سلسلہ میں جنگی بنیادوں پر اقدا ما ت ا ٹھا ئے۔ کیونکہ صحت تعلیم سمیت د یگر سہو لیا ت کی فراہمی ریاست کی ذمہ دا ر ی ہے اور شہر یو ں کا یہ حق ہے کہ حکو مت ا س سلسلہ میں جنگی بنیادوں پر اقدا ما ت اٹھا ئے۔

