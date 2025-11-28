واٹر سپلائی کے اطراف تیار جاگنگ ٹریک اپنی افادیت کھونے لگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کروڑوں کی لاگت سے مین واٹر سپلائی کے اطراف تیار کیا جانیوالا جاگنگ ٹریک انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث اپنی افادیت کھونے لگا۔۔۔
تقریبا دو سال قبل سابق کمشنر نے کروڑوں کی لاگت سے حساس مقام مین واٹر سپلائی کے احاطہ میں تالاب کے اطراف جاگنگ ٹریک ،سٹریٹ لائٹس اور تالابوں کے اطراف جالیاں لگائی تھیں لیکن مبینہ طور پر کمیشن مافیا نے مال کمانے کے بعد اس منصوبے کو نظر انداز کر دیا جس وجہ سے کچھ عرصہ بعد ہی متعددلائٹس خراب ہو گئیں جبکہ میٹریل غیر معیاری ہونے کی بھی شکایات ہیں بااثر مافیا کی وجہ سے اس منصوبہ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا ہے ،دوسری جانب حکومت نے واٹر سپلائیوں کو ممنوعہ علاقہ قرار دے رکھا ہے لیکن اس کے باوجود مرکزی واٹر سپلائی سکیم کو عوام کیلئے سیروتفریح کا مقام بنادیا گیا۔ جاگنگ ٹریک میں خاکہ استعمال کیا گیا ہے اس حوالے سے واسا حکام کا کہنا ہے کہ حساس مقام پر عوام کی روک تھام کے لئے گیٹ بند کر دیا ہے اور بغیرشناخت کے کسی کو داخل نہ ہونے کی ہدایت کی ہے۔