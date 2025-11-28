محکمہ پیرول اینڈ پروبیشن کے لئے فیصل آباد روڈ پر عمارت تعمیر
7کروڑ50لاکھ96ہزار روپے خرچ،دسمبر کے آخر تک محکمہ نئی عمارت منتقل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جیلوں میں قید قیدیوں کو جرائم سے بچا کرمعاشرے کا باعزت شہری بنانے کے لئے محکمہ پیرول اینڈ پروبیشن کو مزید فعال کرنے کے لئے 7کروڑ50لاکھ96ہزار روپے کی لاگت سے فیصل آباد روڈ پر عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے عمارت میں پروبیشن میں رہا ہونے والے افراد کی اصلاح اور ہنر مند بنانے کے لئے کونسلنگ ہالز افسران کے دفاتر میٹنگ روم بنائے گئے ہیں محکمہ اصلاح اسیران حکومت کا قیدیوں پر اٹھنے والے اخراجات کا ماہانہ کروڑوں کی بچت کراتی ہے جبکہ محکمہ ان مجرموں کو عادی بنانے کی بجائے باعزت شہری بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے نئی بنائی جانے والی بلڈنگ کی انسپکشن ڈی جی نے کی توقع ہے کہ ماہ دسمبر کے آخر میں دفتر شفٹ ہو جائے گا۔