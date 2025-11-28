نئے بلدیاتی ایکٹ کا نوٹیفکیشن،2ماہ بعد بھی تحصیل یوسیز غیر فغال
نئے نظام میں تاخیر کی وجہ دفاتر اور ملازمین کی ایڈجسٹمنٹ ،افسروں کی کمی قرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نئے بلدیاتی ا یکٹ 2025 کے نوٹیفکیشن جاری ہوئے دو ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی تحصیل کونسلیں فعال نہ ہوسکیں ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے بلدیاتی آرڈیننس میں ترمیم کرتے ہوئے بلدیاتی ایکٹ2025کی صوبائی اسمبلی سے منظوری کے بعد گورنر پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا لیکن دوماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی نیا بلدیاتی ایکٹ فعال نہ ہوسکا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے بلدیاتی نظام میں تاخیر کی وجہ تحصیل کونسلوں کے لیے دفاتر اور ملازمین کی ایڈجسٹمنٹ اور افسران کی کمی بتائی جارہی ہے ،اسی طرح اداروں کی ملکیتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے مسائل کی وجہ سے بھی کوئی آفیسر عملدرآمد کروانے کو تیار نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے نیا بلدیاتی ایکٹ صرف ایک دستاویز بن کر رہ گیا ہے ۔