ستھرا پنجاب کیلئے خریدی گاڑیاں استعمال سے قبل خراب ہونیکا خدشہ
حکومت نے گاڑیاں چلانے کے لیے ڈرائیور بھرتی کرنے کی منظوری نہیں دی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ناقص منصوبہ بندی ستھرا پنجاب کے لئے گزشتہ ماہ خریدی جانیوالی کروڑوں روپے گاڑیاں روڈ پر چلنے سے قبل ہی خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے ان گاڑیوں کے چلانے کے لیے ڈرائیور بھرتی کرنے کی منظوری نہیں دی جبکہ سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے لئے سینکڑوں گاڑیاں خریدی گئی ہیں جن کو واسا اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے کیا جارہا ہے جنکے پاس ڈرائیور نہیں اور اناڑی ملازمین کو یہ گاڑیاں حوالے کی جا رہی ہیں، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خرابی کی صورت میں ان گاڑیو ں کے مہنگے پرزے اور مشینری قومی خزانے پر اضافی بوجھ بن سکتی ہے ۔