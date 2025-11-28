ہسپتالوں میں ہیپا ٹائٹس بی ،سی کی سکریننگ پر اناڑی عملہ تعینات
عملہ کٹ کے استعمال سے لاعلم، سکریننگ کے نتائج مشکوک،ریکارڈ بھی غلط مرتب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا سمیت ڈویژن بھر کے اکثر ہسپتالوں میں ہیپا ٹائٹس بی ،سی کی سکریننگ پر مامور عملے کی ناتجربہ کاری کے باعث جہاں محکمہ صحت کی کارکردگی مشکوک ہو کر رہ گئی ہے وہاں ا س کے منفی نتائج مرتب ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے ، ذرائع کے مطابق وزیر اعلی پنجاب کی ہدایت پر ریجن بھر کے بنیادی مراکز صحت ، آر ایچ سیز اور ٹی ایچ کیوز میں متذکرہ بیماریوں کی سکریننگ کا عمل شروع کیا گیا ہے ،مانیٹرنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیشتر ہسپتالوں میں سکریننگ پر مامور عملہ ڈائیگنوزڈ کٹ کے استعمال سے لاعلم ہے ، ان کی جانب سے سکریننگ کے نتائج بھی مشکوک ہیں،بالخصوص آؤٹ سورس کئے گئے بنیادی مراکز صحت میں جہاں دیگر شعبوں کا عملہ نا تجربہ کار ہے وہاں سکریننگ پر مامور عملے کو یہ تک نہیں علم ہے کہ کسی بھی شخص میں مرض کی تشخیص کی صورت میں کیا کرنا ہے ،یہی نہیں سکریننگ کا ریکارڈ بھی دی گئی گائیڈ لائن کے مطابق مرتب نہیں کیا جا رہا،یہ امر جہاں قوائد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے وہاں یہ ناتجربہ کاری مرض کی تشخیص کے حوالے سے انسانی صحت پر انتہائی منفی اثر مرتب کر سکتی ہے ،اور لوگوں کی زند گیاں داؤ پر لگی ہو ئی ہیں،اس سلسلہ میں ڈی جی ہیلتھ سروسزپنجاب نے ترجیح بنیادوں پر متذکرہ کیڈرز کے ملازمین کی تربیت کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔