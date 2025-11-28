پیپلزپارٹی کے یو م تاسیس کو شا ند ار بنا نے کیلئے عوام رابطہ مہم شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق وزیر مملکت و ڈویثرنل صدر پیپلزپارٹی تسنیم احمد قریشی نے 30 نومبر کو چک 39 شمالی ضلعی سیکرٹریٹ پیپلزپارٹی میں منعقد ہونے والی۔۔۔
یوم تاسیس کی پر وقار تقریب کو شا ند ار بنا نے کیلئے ضلع بھر میں بھرپور طریقہ سے عوام رابطہ مہم شروع کر د ی ہے انہوں نے پیپلزپارٹی کے کار کنا ن اور پیپلزپارٹی سے نظریاتی تعلق ر کھنے وا لے لو گو ں سے رابطوں کا آغاز کر د یا ہے یہ ا مر خوش آئند ہے کہ قا ئد ین پیپلزپارٹی کا ضلع سرگودہا میں جا ر ی ا س مہم کی بھرپور طریقہ سے پذ یر ا ئی ہو ئی ہے۔