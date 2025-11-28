صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی کے یو م تاسیس کو شا ند ار بنا نے کیلئے عوام رابطہ مہم شروع

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق وزیر مملکت و ڈویثرنل صدر پیپلزپارٹی تسنیم احمد قریشی نے 30 نومبر کو چک 39 شمالی ضلعی سیکرٹریٹ پیپلزپارٹی میں منعقد ہونے والی۔۔۔

 یوم تاسیس کی پر وقار تقریب کو شا ند ار بنا نے کیلئے ضلع بھر میں بھرپور طریقہ سے عوام رابطہ مہم شروع کر د ی ہے انہوں نے پیپلزپارٹی کے کار کنا ن اور پیپلزپارٹی سے نظریاتی تعلق ر کھنے وا لے لو گو ں سے رابطوں کا آغاز کر د یا ہے یہ ا مر خوش آئند ہے کہ قا ئد ین پیپلزپارٹی کا ضلع سرگودہا میں جا ر ی ا س مہم کی بھرپور طریقہ سے پذ یر ا ئی ہو ئی ہے۔

