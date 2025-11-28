صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیور عوا م نے گالم گلوچ ،فتنہ پھیلانے والوں کی سیاست شکست د ی ،شازیہ بانو

  • سرگودھا
غیور عوا م نے گالم گلوچ ،فتنہ پھیلانے والوں کی سیاست شکست د ی ،شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ حا لیہ ضمنی الیکشن ر یفر نڈم تھا غیور عوا م نے۔۔۔

 گالم گلوچ، نا اہلی اور فتنہ پھیلانے والوں کی سیاست کوضمنی انتخابات میں شکست د ی مسلم لیگ ن کے نا مز د امیدوار وں کی شا ند ار جیت و ز یر اعظم میاں محمد شہبازشر یف و ز یر اعلی مریم نو ازشر یف کی بہترین پالیسیوں اور عوام دوست اقدا ما ت کی بنا پر ممکن ہو ئی۔ پاکستا ن کی خالق جماعت مسلم لیگ ن نے ہمیشہ ہی ملکی تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحا لی کو ترجیح د ی پی ٹی آئی سمیت ا پوزیشن کا رو یہ کسی صور ت بھی جمہور ی اقدار سے ہم آہنگ نہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ