غیور عوا م نے گالم گلوچ ،فتنہ پھیلانے والوں کی سیاست شکست د ی ،شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ حا لیہ ضمنی الیکشن ر یفر نڈم تھا غیور عوا م نے۔۔۔
گالم گلوچ، نا اہلی اور فتنہ پھیلانے والوں کی سیاست کوضمنی انتخابات میں شکست د ی مسلم لیگ ن کے نا مز د امیدوار وں کی شا ند ار جیت و ز یر اعظم میاں محمد شہبازشر یف و ز یر اعلی مریم نو ازشر یف کی بہترین پالیسیوں اور عوام دوست اقدا ما ت کی بنا پر ممکن ہو ئی۔ پاکستا ن کی خالق جماعت مسلم لیگ ن نے ہمیشہ ہی ملکی تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحا لی کو ترجیح د ی پی ٹی آئی سمیت ا پوزیشن کا رو یہ کسی صور ت بھی جمہور ی اقدار سے ہم آہنگ نہیں ۔