محکمہ آثارِ قدیمہ کی نگرانی میںجامع مسجد بگویہ کی مرمت و تزئین و آرائش جاری
بھیرہ(نامہ نگار)وزیرِ مملکت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ اور صوبائی وزیرِ مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ کی خصوصی دلچسپی سے شیر شاہ سوری کے دور میں تعمیر ہونے والی تاریخی جامع مسجد بگویہ بھیرہ کی مرمت و بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔
، محکمہ آثارِ قدیمہ کی نگرانی میں مسجد کے مین گیٹ کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے تجربہ کار فنی و تکنیکی ماہرین خدمات انجام دے رہے ہیں،ذرائع کے مطابق پنجاب کے تاریخی ورثے کی اصل حالت میں بحالی کے منصوبے کے تحت بھیرہ کو بھی والڈ سٹی میں شامل کیا گیا ہے ، اور جامع مسجد بگویہ کے ساتھ ساتھ باولی مندر اور ملکہ وکٹوریہ کے دور کے تاریخی دروازوں کی بحالی کا بھی منصوبہ شامل ہے۔