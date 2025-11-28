سبزی، فروٹ اور گوشت کی قیمتوں میں بے لگام اضافہ برقرار
آڑھتیوں کی ملی بھگت کے باعث منڈی میں من ما نے ریٹ وصول کئے جا رہےمٹن 2 ہزار روپے فی کلو اور بیف 12 سو روپے فی کلو سے زائد نرخ پر بیچا جا رہا ہے
بھیرہ (نامہ نگار)شہر میں سبزی اور فروٹ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ برقرار ہے ، جبکہ آڑھتیوں کی ملی بھگت کے باعث منڈی میں من ما نے ریٹ وصول کیے جا رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ منڈی میں جاری بے ضابطگیوں کا نوٹس لینے کے بجائے غریب ریٹیل دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے ، جبکہ مارکیٹ کمیٹی نہ ہونے کے باعث آڑھتی روزانہ خود ساختہ ریٹ لسٹ جاری کرتے ہیں جو حقیقی بولیوں سے مطابقت نہیں رکھتیں۔شہریوں کے مطابق یہی صورتحال گوشت کی فروخت میں بھی نظر آتی ہے۔ ناقص اور مضر صحت گوشت سر عام فروخت ہو رہا ہے ، جبکہ مٹن 2 ہزار روپے فی کلو اور بیف 12 سو روپے فی کلو سے زائد نرخ پر بیچا جا رہا ہے ۔ متعدد دکانوں پر صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔عوام نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سبزی، فروٹ اور گوشت سمیت اشیائے ضروریہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق فروخت کو یقینی بنایا جائے اور منڈی میں ہونے والی من مانی کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے ۔