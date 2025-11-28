سرگودھا جمخانہ کلب الیکشن،کاغذات جمع کروانے کا مرحلہ مکمل
سیکرٹری کیلئے سلیمان احمد ججہ اور سہیل پرویز الپاء کے درمیان ون ٹو ون مقابلہممبر آف بورڈ کی 5 نشتوں کیلئے تمام امیدوار بلامقابلہ منتخب ،5دسمبر کو پولنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا جمخانہ کلب الیکشن 27-2026 کیلئے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ مکمل ہوگیا،سیکرٹری کے عہدہ کیلئے سلیمان احمد ججہ اور سہیل پرویز الپاء کے درمیان ون ٹو ون مقابلہ ہو گا،صرف 2 ہی امیدوار میدان میں آیا ہے ،ممبر آف بورڈ کی 5 نشتوں کیلئے 5 ہی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں،یوں تمام کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے بلامقابلہ منتخب ہوگئے ہیں،ان میں حسن بلال جوئیہ ،شہزاد فہیم ہنجرا ، یاسر علی ،رانا عامر شہزاد اور حامد علی چغتائی ممبر آف بورڈ گورنر( BOG) بلامقابلہ بن گئے ہیں،تاہم سرگودھا جمخانہ کلب رولز کے مطابق پوزیشن کیلئے پولنگ ہوگی،کل حتمی فہرست آویزاں کی جائے گئی،پولنگ اگلے ماہ کی 5 دسمبر 2025 کو ہوگی،جیتنے والے یکم جنوری 2026 سے چارج سنبھالیں گے ۔