ڈی پی او میانوالی کا ضلعی امن کمیٹی کے اعزاز میں ظہرانہ
کالاباغ(نمائندہ دنیا)کالاباغ کا امن بحال کرنے میں امن کمیٹیوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے میں تمام امن کمیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی رائے محمد اجمل نے گزشتہ روز سالٹ ریسٹ ہاؤس میں سانحہ کالاباغ کے بعد امن بحال کرنے والی ضلعی امن کمیٹی ،اہل سنت و اہل تشیع امن کمیٹیوں کے اعزاز میں ظہرانہ کا اہتمام کیا ظہرانہ میں کمشنر سرگودھا جہانزیب اعوان , آر پی او سرگودہا شہزاد اشرف ،ڈی سی میانوالی ،ڈی پی او میانوالی ،اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل امن کمیٹیوں جس میں علامہ منظور سیالوی،علامہ سید انتصار مہدی ،علامہ سید انتظار مہدی ،حاجی محمد جاوید ،پیر شاہد گیلانی سمیت امن کمیٹیوں کے معززین نے شرکت کی۔