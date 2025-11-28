تجاوزات کیخلاف آپریشن،دکانداروں کو نوٹس اور جرمانے
فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر رکھی غیرقانونی اشیا،سامان ہٹا دیا،تھڑیاں توڑ دیں
بھلوال (نمائندہ دُنیا)اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کی ٹیم نے مختلف بازاروں میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی۔ چیف آفیسر وقاص ہرل، ایم او آر عبدالوھاب، انسپکٹر شہروب انور، علی خان اور دیگر عملے نے مین بازار، سبزی بازار اور امین بازار میں کارروائی کرتے ہوئے فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر رکھی گئی غیرقانونی تھڑیاں، ریڑھیاں اور سامان ہٹوا دیا۔شہریوں کی جانب سے شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، جبکہ خواتین، بزرگوں اور طلبہ کو پیدل چلنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ کارروائی کے دوران درجنوں دکانداروں کو موقع پر ہی وارننگ دی گئی جبکہ بار بار ہدایات کے باوجود تجاوزات قائم رکھنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔انتظامیہ نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ حدود میں رہ کر کاروبار کریں، بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ شہریوں نے تجاوزات کے خلاف کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ بازار میں رش کم ہونے سے آمد و رفت میں بہتری آئے گی۔