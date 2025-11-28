صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوالٹی کنٹرول بورڈ اجلاس، 20 کیسوں کا جائزہ، 9 میں وارننگ

  • سرگودھا
کوالٹی کنٹرول بورڈ اجلاس، 20 کیسوں کا جائزہ، 9 میں وارننگ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت اجلاس ،8 کیس آئندہ سماعت کیلئے مقرر زائدالمیعاد ادویات بیچنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہینگی،فروہ عامر

خوشاب(نمائندہ دُنیا) ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 156 واں اجلاس ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈرگ کنٹرولر انوار ارشد، چاروں تحصیلوں کے ڈرگ انسپکٹرز سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں فارمیسیز کے خلاف کی گئی کارروائیوں کی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ 20 کیس پیش ہوئے جن میں 9 پر وارننگ، 3 پر پراسیکیوشن جبکہ 8 کیس آئندہ سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ۔ 3 ڈی سیل کی درخواستیں بھی ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش کی گئیں۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ غیر قانونی میڈیکل سٹورز اور زائدالمیعاد ادویات بیچنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کو سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ