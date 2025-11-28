کوالٹی کنٹرول بورڈ اجلاس، 20 کیسوں کا جائزہ، 9 میں وارننگ
ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت اجلاس ،8 کیس آئندہ سماعت کیلئے مقرر زائدالمیعاد ادویات بیچنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہینگی،فروہ عامر
خوشاب(نمائندہ دُنیا) ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 156 واں اجلاس ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈرگ کنٹرولر انوار ارشد، چاروں تحصیلوں کے ڈرگ انسپکٹرز سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں فارمیسیز کے خلاف کی گئی کارروائیوں کی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ 20 کیس پیش ہوئے جن میں 9 پر وارننگ، 3 پر پراسیکیوشن جبکہ 8 کیس آئندہ سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ۔ 3 ڈی سیل کی درخواستیں بھی ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش کی گئیں۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ غیر قانونی میڈیکل سٹورز اور زائدالمیعاد ادویات بیچنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کو سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔