صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’پاک آئی ڈی‘‘ پر گھر بیٹھے پیدائش،نکاح وفات کا اندراج

  • سرگودھا
’’پاک آئی ڈی‘‘ پر گھر بیٹھے پیدائش،نکاح وفات کا اندراج

سہولت عوام کو خدمات کی فوری اور آسان فراہمی کے لیے ایک انقلابی اقدام شاہ پور کی یونین کونسلوں کے سیکرٹری شہریوں کی رہنمائی کریں ، اجمل منیر

شاہ پور (نمائندہ دُنیا)محکمہ بلدیات پنجاب نے نادرا کے تعاون سے اہم عوامی سہولت کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پیدائش، نکاح، طلاق اور وفات کے اندراج کے لیے آن لائن سسٹم کا آغاز کر دیا ہے ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر نے یونین کونسل سیکرٹریوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ شہری اب گھر بیٹھے نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی متعلقہ یونین کونسل میں مطلوبہ اندراج کرا سکیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ سہولت عوام کو خدمات کی فوری اور آسان فراہمی کے لیے ایک انقلابی اقدام ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ تحصیل شاہ پور کی تمام یونین کونسلوں کے سیکرٹری شہریوں کی مکمل رہنمائی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ