’’پاک آئی ڈی‘‘ پر گھر بیٹھے پیدائش،نکاح وفات کا اندراج
سہولت عوام کو خدمات کی فوری اور آسان فراہمی کے لیے ایک انقلابی اقدام شاہ پور کی یونین کونسلوں کے سیکرٹری شہریوں کی رہنمائی کریں ، اجمل منیر
شاہ پور (نمائندہ دُنیا)محکمہ بلدیات پنجاب نے نادرا کے تعاون سے اہم عوامی سہولت کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پیدائش، نکاح، طلاق اور وفات کے اندراج کے لیے آن لائن سسٹم کا آغاز کر دیا ہے ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر نے یونین کونسل سیکرٹریوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ شہری اب گھر بیٹھے نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی متعلقہ یونین کونسل میں مطلوبہ اندراج کرا سکیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ سہولت عوام کو خدمات کی فوری اور آسان فراہمی کے لیے ایک انقلابی اقدام ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ تحصیل شاہ پور کی تمام یونین کونسلوں کے سیکرٹری شہریوں کی مکمل رہنمائی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔