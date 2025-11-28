یونیورسٹی آف سرگودھا کے ملٹی پرپز ہال میں تقریری مقابلے کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سکول کے بچوں کو ان کی صلاحیتوں کو آزمانے اور غیر نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے یونیورسٹی آف سرگودھا کے ملٹی پرپز ہال میں تقریری مقابلے انعقاد کیا گیا۔
جس کے مہمان خصوصی ریجنل پولیس آفیسرمحمدشہزاد آصف خان اور وائس چانسلریونیورسٹی آف سرگودھا ڈاکٹر قیصرعباس تھے ۔دیگر مہمانوں میں ایس پی آر آئی بی اظہر یعقوب، ایس پی انوسٹی گیشن جاوید اخترجتوئی، اے ڈی آئی جی محمد طارق ملک اور ڈی ایس پی سپیشل برانچ جاوید اقبال شامل تھے ۔ ججز کے فرائض ڈاکٹر رابعہ فیض، ڈاکٹر سمیرا اعجاز، محمدمنیر اور الیاس گوندل نے سرانجام دیئے۔