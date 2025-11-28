ماڈل ریڑھیوں کیلئے مناسب جگہ کا بندوبست نہ ہوسکا، منصوبہ فلاپ ہونے کا خدشہ
مجموعی طورپر432 ماڈل ریڑھیاں تیار کی جارہی ہیں،50کارپوریشن کی نگرانی میں لگائی جائیں گی،جگہ کے انتخاب میں تاخیرسمیت دیگر مسائل ،منصوبہ ابتداء میں ہی متنازع بن گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انتظامیہ کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کی جانب سے بنائی جانے والی ماڈل ریڑھیوں کے لئے مناسب جگہوں کا بندوبست نہ ہونے اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے منصوبہ فلاپ ہونے کاخدشہ پیدا ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق ضلع کونسل سرگودھا آٹھ کروڑ کی لاگت سے ضلع بھر کے لئے مجموعی طورپر432 ماڈل ریڑھیاں بنا رہی ہے جس میں سے 50ریڑھیاں شہر میں میونسپل کارپوریشن کی نگرانی میں لگائی جارہی ہیں جب کہ تحصیل سرگودھا کے گنجان آباد اوردیہی علاقوں میں 108جبکہ باقی دیگر تحصیلوں کو 54-54 ریڑھیاں اہم مقامات پر لگانے کیلئے دی جائینگی جس کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی ،تاہم اس حوالے سے جگہوں کے انتخاب میں تاخیر کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل نے منصوبہ کو ابتداء میں ہی متنازعہ بنا دیا ہے ، بعض ایسی مارکیٹوں کے آگے ریڑھیاں لگائی جا رہی ہیں جن کے دوکانداروں اور ریڑھیوں والوں کے مابین جھگڑے معمول بننے کے خدشات ہیں، معلوم ہوا ہے کہ تحصیلوں کی انتظامیہ منظور نظر افراد کو نوازنے اور من پسند جگہوں کے انتخاب کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان جگہون پر بعدازاں پختہ تعمیرات کرکے انہیں مبینہ طور پر فروخت کیا جا سکے ،اسی طرح الاٹمنٹس کے مسائل بھی منصوبہ کی میرٹ پا لیسی پر اثر انداز ہو رہے ہیں جس وجہ سے یہ منصوبہ ناکام ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے ۔