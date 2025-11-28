درجہ حرارت میں کمی، کوئلہ، ایل پی جی، لکڑی مہنگی
ایک ہفتے کے دوران قیمتوں میں مسلسل اضافہ ،موقع پرست موسم کی تبدیلی کافائدہ اٹھانے میں مصروف ،شہر اور دیہی علاقوں میں قیمتوں میں فرق،نوٹس لینے کامطالبہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)درجہ حرارت کی کمی کے باعث جہاں نظام زندگی مفلوج ہوتا جا رہا ہے وہاں لکڑی ’کوئلے اور ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ، موقع پرستوں نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موسم میں عام استعمال کی اشیاء مہنگی کرنا شروع کر دی ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران لکڑی، کوئلے اور ایل پی جی گیس کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑ ھائی جا رہی ہیں جبکہ شہر اور دیہی علاقوں میں مذکورہ اشیاء کی قیمت فروخت میں نمایا ں فرق بھی دیکھنے میں آ رہا ہے ۔اس تمام صورتحال میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے ،وہ مہنگی ہوتی ہوئی ان اشیا کی قیمتوں سے مکمل لاتعلق نظر آتے ہیں،شہریوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو گرانفروشوں کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ،ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ،انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر لکڑی،کوئلے اور ایل پی جی کی قیمتوں میں اس غیرقانونی اضافے کا نوٹس لے کر عوام کور یلیف فراہم کیا جائے ۔