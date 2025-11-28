صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درجہ حرارت میں کمی، کوئلہ، ایل پی جی، لکڑی مہنگی

  • سرگودھا
درجہ حرارت میں کمی، کوئلہ، ایل پی جی، لکڑی مہنگی

ایک ہفتے کے دوران قیمتوں میں مسلسل اضافہ ،موقع پرست موسم کی تبدیلی کافائدہ اٹھانے میں مصروف ،شہر اور دیہی علاقوں میں قیمتوں میں فرق،نوٹس لینے کامطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)درجہ حرارت کی کمی کے باعث جہاں نظام زندگی مفلوج ہوتا جا رہا ہے وہاں لکڑی ’کوئلے اور ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ، موقع پرستوں نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موسم میں عام استعمال کی اشیاء مہنگی کرنا شروع کر دی ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران لکڑی، کوئلے اور ایل پی جی گیس کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑ ھائی جا رہی ہیں جبکہ شہر اور دیہی علاقوں میں مذکورہ اشیاء کی قیمت فروخت میں نمایا ں فرق بھی دیکھنے میں آ رہا ہے ۔اس تمام صورتحال میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے ،وہ مہنگی ہوتی ہوئی ان اشیا کی قیمتوں سے مکمل لاتعلق نظر آتے ہیں،شہریوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو گرانفروشوں کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ،ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ،انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر لکڑی،کوئلے اور ایل پی جی کی قیمتوں میں اس غیرقانونی اضافے کا نوٹس لے کر عوام کور یلیف فراہم کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ