آرٹیفیشل انٹیلی جنس نے سر جنز کو کافی مدد فراہم کی :ڈاکٹر سکندر حیات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ انسانی دماغ انتہائی پیچیدہ اور قدرت کا حیرت انگیز کرشمہ ہے ۔۔۔
، جس میں 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں، جو کیمیائی اور برقی سگنلز کے ذریعے دماغ کے تمام افعال کو کنٹرول کرتے ہیں، نیورواور سپائنل سرجری کے شعبہ میں آرٹیفشل انٹیلی جنس کا کردار اتنی ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس حساس شعبہ میں علاج کی درستگی اور حفاظت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ ، آرٹیفیشل انٹیلی جنس کے استعمال نے سرجنز کو آپریشن سے پہلے کی منصوبہ بندی، دوران آپریشن رہنمائی اور بعد ازاں آپریشن نگہداشت میں جدید صلاحیتیں فراہم کی ہیں۔