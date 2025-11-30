صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چند لوگ آئین میں تبدیلیاں کر کے اپنی لوٹ مار کا تحفظ چاہتے :اویس قاسم

  • سرگودھا
چند لوگ آئین میں تبدیلیاں کر کے اپنی لوٹ مار کا تحفظ چاہتے :اویس قاسم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی امیر جماعت اسلامی اویس قاسم نے کہا ہے کہ چند لوگ آئین میں تبدیلیاں کر کے اپنی لوٹ مار کا تحفظ چاہتے ہیں۔۔۔

، انہیں عوام کے سامنے جوابدہ بنائیں گے ، ہم کسی فیلڈ مارشل کے نظام کو نہیں مانتے ، ہمیں پاکستان میں اﷲ کا نظام چاہئے ، کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے ، ہم ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہیں، جماعت اسلامی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے ، ہم ملک کو سود سے پاک امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، جہاں ہر شخص کو انصاف ملے ، جرم کا خاتمہ ہو، ملک میں نظام مصطفی ہو، اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ 

 

