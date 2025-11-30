چند لوگ آئین میں تبدیلیاں کر کے اپنی لوٹ مار کا تحفظ چاہتے :اویس قاسم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی امیر جماعت اسلامی اویس قاسم نے کہا ہے کہ چند لوگ آئین میں تبدیلیاں کر کے اپنی لوٹ مار کا تحفظ چاہتے ہیں۔۔۔
، انہیں عوام کے سامنے جوابدہ بنائیں گے ، ہم کسی فیلڈ مارشل کے نظام کو نہیں مانتے ، ہمیں پاکستان میں اﷲ کا نظام چاہئے ، کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے ، ہم ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہیں، جماعت اسلامی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے ، ہم ملک کو سود سے پاک امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، جہاں ہر شخص کو انصاف ملے ، جرم کا خاتمہ ہو، ملک میں نظام مصطفی ہو، اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔