گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین میں جاب فیئر

  • سرگودھا
گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین میں جاب فیئر

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین، واقع ٹااہلی چوک نیو سٹیلائٹ ٹاؤن سرگودھا میں یکم دسمبر 2025 کو ایک اہم جاب فیئر کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔ اس جاب فیئر میں مختلف معروف صنعتیں اور۔۔۔

 ادارے حصہ لیں گے تاکہ کالج کی طالبات کو کیریئر گائیڈنس فراہم کی جا سکے اور انہیں موقع پر انٹرویوز اور بھرتی کے مواقع بھی مل سکیں۔پرنسپل ادارہ نورین ناز نے بتایا کہ یہ تقریب سرگودھا کی نوجوان خواتین کی پیشہ ورانہ ترقی کے لیے ایک اہم موقع ہے اور اس کے ذریعے طالبات کو ہنر مندی اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔ جاب فیئر کا مقصد طالبات کو مختلف صنعتوں میں اپنے کیریئر کے حوالے سے آگاہی دینا ہے ۔

 

