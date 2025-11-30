پی پی کو یونین کونسل کی سطح تک منظم اور فعال بنا دیا گیا :ملک ذیشان اسلم
خوشاب(نمائندہ دُنیا)پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور دامن مہاڑ کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت ملک ذیشان اسلم اعوان نے۔۔۔
کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایات کی روشنی میں ضلع خوشاب میں پیپلزپارٹی کو یونین کونسل کی سطح تک منظم اور فعال بنا دیا گیا ہے اور ضلع خوشاب کے دور افتداہ اور پسماندہ علاقوں میں بھی ہماری جماعت کا موثر نیٹ ورک موجود ہے جس کے باعث ہمارے قائدین اور کارکنوں میں باہمی روابط برقرار ہیں ، انشاء اﷲ بلدیاتی انتخابات میں اس نظریاتی جماعت کو کوئی خاص الیکشن مہم چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ۔