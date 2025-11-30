پپلاں شہر میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سڑکوں کی دھلائی اور صفائی
کندیاں (نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن، ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت پپلاں شہر میں سڑکوں کی دھلائی اور صفائی ستھرائی کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے ۔۔۔۔
اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے شہر کا دورہ کیا اور صفائی عملے کی جانب سے سڑکوں کی صفائی، دھلائی اور دیکھ بھال کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ حکومتی ویژن کے مطابق شہر کی تمام سڑکوں کی صفائی ستھرائی، دھلائی اور روڈ کے اطراف میں گرین بیلٹس و پودوں کی مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے ۔