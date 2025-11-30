مینو فیکچر نگ میں اصلا حا ت سے ملک کی پا ئیدار ی ممکن :مرزافضل ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے ۔۔۔
کہا ہے کہ اس وقت ملک میں ٹیکس اصلا حا ت نجکا ر ی اور گو رننس بہتر بنا نے کی اشد ضرورت ہے توانا ئی زراعت آ ئی ٹی اور مینو فیکچر نگ میں اصلا حا ت سے ملک کی پا ئیدار ی ممکن ہے ا س کیلئے حکومتی سطح پر جنگی بنیادوں پر اقدا ما ت کر نا ہو ں گے ۔پاکستا ن کی جیو پو لیٹیکل ہم آہنگی بہترین ہے لیکن معاشی طور پر وہ متوقع نتائج ابھی تک حاصل نہیں ہو سکے سی پیک فیز 2سے بھرپور استفاد ہ کیلئے ملک کی مطلو بہ تیا ر ی ابھی مکمل نہیں ہے ا س لیے ا ستعدا د کا ر میں اضافہ بھی ضرور ی ہے ۔