میانوالی:غیر قانونی قبضہ ختم، مالک کو زمین کی ملکیت واپس دلا دی گئی

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ آرڈیننس 2025 کے تحت کمیٹی کے فیصلے پر عملدرآمد کرتے ہوئے تحصیل انتظامیہ پپلاں، پولیس اور پیرا فورس نے۔۔۔

 موضع کچہ گجرات میں کارروائی کی اور میاں خالد کا قبضہ شدہ رقبہ واگزار کرا دیا۔ اس موقع پر مالک اراضی کو اس کی ملکیتی زمین کا قبضہ دلا دیا گیا۔وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ عوام کے حقوق اور ملکیت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلے میں متحرک ہے ، اور پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف امووایبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کے تحت قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری ہے ۔اس موقع پر مالک اراضی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔

 

