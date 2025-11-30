صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے ماں بھی انتقال کر گئی

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا)جوہر آباد کے نواحی علاقے مندیا ل ٹاؤن میں بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ ۔۔۔

مقامی تاجر طیب افضل (چکن فروش) کے والد افضل احمد گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے ۔ ان کے ایصالِ ثواب کے لیے منعقدہ قل خوانی کے دوران والدہ کو دل کا دورہ پڑا جس کے باعث وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔مرحومہ موٹر مکینک عبدالقیوم، محمد یعقوب اور محمد ایوب کی دکھی والدہ تھیں۔ انہیں ان کے مرحوم بیٹے افضل احمد کے پہلو میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

 

