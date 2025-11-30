صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاق و پنجاب حکومت کیخلاف مسلسل سازشیں کی جا رہی ہیں :حاجی منظور احمد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما صدر انجمن تاجران سلانوالی روڈ حاجی منظور احمد نے کہا ہے کہ نواز لیگ کے ہر دور اقتدار میں میاں نواز شریف کے ویژن کی بدولت ملک ترقی کی جانب گامزن ہوا۔۔۔

، لیکن سازشی عناصر کو ملکی ترقی ہضم نہیں ہوئی اور (ن) لیگ کیخلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں کی گئیں، اب بھی وفاق و پنجاب حکومت کیخلاف مسلسل سازشیں کی جا رہی ہیں، نواز لیگ کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، اور عوامی ریلیف کا وعدہ وفا کیا جائے گا۔ عوام کی امنگوں کی حقیقی ترجمان (ن) لیگ ہیں جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہی ہے ۔

 

