پاکستا ن افغانستا ن سر حد کی بند ش سے دو طرفہ تجا رتی نقصا ن ہو گا :جو ادخر م وڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ادخر م وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستا ن افغانستا ن سر حد کی بند ش سے دو طرفہ تجا رتی نقصا ن ہو گا تا ہم پاکستا ن ا س کا مقابلہ کر نے کی صلا حیت ر کھتا ہے ۔۔۔
لیکن ا س سے افغانستا ن شد ید متاثرہوگا افغانستا ن حکو مت کا رو یہ ہر حوا لہ سے شرمنا ک ہے کیونکہ پا کستا ن نے افغانستا ن کو ہمیشہ ہی ہمسا ئیہ ہو نے کے حوا لہ سے ریلیف د یا ہے افغانستا ن کی حکو مت کا ر و یہ کسی صو رت بھی اعلی اخلاقی وسیاسی اقدارسے ہم آہنگ نہیں ہے۔