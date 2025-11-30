پراپرٹی اور تجارتی فراڈ کے واقعات، لاکھوں روپے ہتھیا لیے
عبدالوحد سے نوید اقبال نے 7 لاکھ، حمزہ ظفر سے قاسم نے 9 لاکھ ہتھیائے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں کے دوران متعدد افراد سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے گئے ۔ 50 شمالی کے نواز کھرل سے محمد ریاض نے 33 لاکھ روپے ، نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے عبدالوحد سے نوید اقبال نے 7 لاکھ روپے ، مقام حیات کے حمزہ ظفر سے محمد قاسم نے 9 لاکھ روپے ، سلانوالی روڈ کے قیصر سے محمد نعمان نے 22 لاکھ روپے جبکہ غنی پارک کے جاوید اختر سے جانوروں کی ادویات خرید کر سمیا اﷲ نے پونے 4 لاکھ روپے بوگس چیکوں کے ذریعے وصول کیے ۔پولیس نے متاثرہ افراد کی شکایات پر مقدمات درج کر لیے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔