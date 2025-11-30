تنازعات کے حل کیلئے کمیٹی نے نتائج دینا شروع کر دئیے
28 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، 27 کیسز کی شنوائی کی گئی ہے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق ضلع سرگودھا میں عوامی مسائل کے فوری اور مؤثر حل کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ٹھوس اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی نگرانی میں قائم تنازعات حل کمیٹی نے اپنی ابتدائی نشستوں سے ہی عملی نتائج دینا شروع کر دئیے ہیں، جن کے مثبت اثرات براہِ راست عوام تک پہنچ رہے ہیں۔کمیٹی کو اب تک 28 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 27 کیسز کی شنوائی کی گئی۔ ان کیسز میں مختلف نوعیت کے دیرینہ مسائل اور تنازعات شامل تھے ، جن میں سے 13 اہم شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا گیا۔ ان فیصلوں کی تیز رفتار تکمیل سے شہریوں کو فوری ریلیف ملنا شروع ہوگیا ہے جو طویل عرصے سے التوا کا شکار تھا۔درخواست گزاروں اور متاثرین نے وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ضلعی انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم برسوں سے اپنے مسائل کے حل کے منتظر تھے ، لیکن اب پہلی بار محسوس ہوا ہے کہ حکومت واقعی عوام کی دہلیز تک انصاف اور سہولت پہنچانے کے لیے سنجیدہ ہے ۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق عوامی سہولت، انصاف کی بروقت فراہمی اور مسائل کے مستقل حل کیلئے پوری طرح متحرک ہے ۔ شہریوں کا اعتماد ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہ سلسلہ مزید تیزی سے جاری رہے گا۔