ڈکیتی اور چوری کے وارداتیں، لاکھوں روپے اور سامان چوری
صفدر اقبال،سیف اﷲ زاہد عمران کے گھروں سے قیمتی زیوراتچوری
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 23الف جنوبی کے قریب دو نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر نقدی، موبائل اور دیگر اہم دستاویزات چھین لیں۔اسی دوران باجوہ کالونی کے عمر حیات، چک 7ایم ایل کے مسرت اقبال، دھوری کے صفدر اقبال، سالم کے سیف اﷲ، موضع مانگنی کے زاہد عمران کے گھروں سے قیمتی زیورات، نقدی اور دیگر سامان چوری کیا گیا۔ بلاک نمبر 25 کے محمد مدثر کی دوکان سے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کی موبائل ایکسیریز، بلاک نمبر 17 کے محمد رضوان کے سٹور سے 9 لاکھ روپے نقدی، رحمت اللعالمین پارک کے باہر سے علی فاروق، 14 جنوبی سے محمد رمضان کی موٹرسائیکلیں اور 123 جنوبی کے فرزند علی، مٹھہ لک کے محمد عابد کے ڈیروں سے ساڑھے 7 لاکھ روپے مالیت کے مویشی چوری کر لئے گئے ۔پولیس نے تمام متاثرہ افراد کی شکایات پر مقدمات درج کر لیے ہیں اور ملزمان کی تلاش میں چھان بین جاری ہے ۔