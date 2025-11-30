صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کی زمین پر قبضہ کی کوشش ،5 افراد کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
خاتون کی زمین پر قبضہ کی کوشش ،5 افراد کیخلاف مقدمہ

عتیق الرحمن اور اس کے ساتھیوں نے دھاوا بوالا ، سنگین نتائج کی دھمکیاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتون کی وراستی زمین پر زبردستی قبضہ کی کوشش کرنے والے پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ نواحی مصطفی اباد کی رہائشی عطرت بتول کے وراثتی رقبے پر عتیق الرحمن اور اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر دھاوابول کر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے متاثرہ خاتون کی اطلاع پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کر دیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل