خاتون کی زمین پر قبضہ کی کوشش ،5 افراد کیخلاف مقدمہ
عتیق الرحمن اور اس کے ساتھیوں نے دھاوا بوالا ، سنگین نتائج کی دھمکیاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتون کی وراستی زمین پر زبردستی قبضہ کی کوشش کرنے والے پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ نواحی مصطفی اباد کی رہائشی عطرت بتول کے وراثتی رقبے پر عتیق الرحمن اور اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر دھاوابول کر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے متاثرہ خاتون کی اطلاع پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کر دیے ۔