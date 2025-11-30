صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے مقدمے میں دو ملز موں کو عمر قید اور جرمانے کی سزا

  • سرگودھا
قتل کے مقدمے میں دو ملز موں کو عمر قید اور جرمانے کی سزا

سلیمان اور سلیم نے مخالف کو قتل کیا تھا ، ایڈیشنل سیشن جج نے سزا سنائی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا کی عدالت نے قتل کے مقدمے میں ملوث دو ملزمان کو عمر قید اور مجموعی طور پر 14 سال قید کے علاوہ جرمانے کی سزا سنائی ہے ۔ تھانہ سلانوالی کی حدود میں 2021 میں سلیمان اور سلیم نے مخالف کو قتل کیا تھا، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش کیا۔فاضل عدالت نے پولیس کی جانب سے پیش کیے گئے ٹھوس ثبوت اور مؤثر پیروی کی بنیاد پر سلیم اور سلیمان کو عمر قید اور 7-7 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے ڈی پی او سرگودھا کی انوسٹیگیشن اور لیگل ٹیموں کو مقدمہ کو منطقی انجام تک پہنچانے پر بھی شاباش دی ہے ۔

 

