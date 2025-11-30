درخت لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے :ڈاکٹر سید آصف شاہ
جنگلات کی کمی کے بعد ہم ماحولیاتی آلودگی کی طرف جا رہے ہیں:ڈپٹی ڈائریکٹر
شاہپور صدر (نامہ نگار)موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو روکنے کے لیے درخت لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور ہم سب کو اس قومی مہم میں بھرپور حصہ لینا چاہیے ۔ یہ بات ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید آصف شاہ اور جنرل سیکرٹری ن لیگ حاجی محمد افضل میکن نے ویٹرنری ہسپتال کے احاطے میں پودے لگاتے ہوئے کہی۔انہوں نے کہا کہ ماحولیات کو عوام دوست بنانے کے لیے شجرکاری ایک قومی فریضہ ہے ۔ ہمیں اپنے علاقوں، شہروں اور گلی محلوں کو آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانے کیلئے شجرکاری کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے ۔ جنگلات کی کمی اور درختوں کے کاٹے جانے کے بعد ہم ماحولیاتی آلودگی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا پودا لگا کر ماحول کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرے ۔ڈاکٹر آصف شاہ اور حاجی افضل نے مزید کہا کہ ماحول کی تنزلی کی روک تھام کے بغیر آلودگی پر قابو پانا ممکن نہیں۔ شجرکاری مہم ماحولیاتی بہتری، آب و ہوا کی تبدیلی کو روکنے ، آکسیجن کی فراہمی بڑھانے اور آنے والی نسلوں کے لیے سرسبز و صحت مند ماحول بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے ۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ۔اور سرسبز پنجاب کے عزم کو آگے لے کر چلیں۔