میانوالی کندیاں میں درختوں کی بے تحاشا کٹائی، ماحول خراب
جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون کوئی پو چھنے والا نہیں ، پرندوں کے مسکن بھی تباہ
کندیاں (نمائندہ دنیا )میانوالی کے علاقہ کندیاں میں درختوں کی کٹائی عروج پر پہنچ گئی ہے جس کے نتیجے میں ماحول میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس غیر قانونی عمل پر کوئی باز پرس نہیں کر رہا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون مروج ہے ۔لگاتار درختوں کی کٹائی کی وجہ سے جانوروں اور پرندوں کے مساکن تباہ ہو رہے ہیں جبکہ خطے میں بارشیں بھی معمول سے کم ہو رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کے اقدامات نہ صرف ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ موسمی تغیرات اور فضائی آلودگی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔عصر حاضر میں پوری دنیا ان مسائل کے حل کے لیے فعال اقدامات کر رہی ہے ، لیکن ضلع میانوالی میں ان مسائل کی طرف مناسب توجہ نہیں دی جا رہی۔ اہل علاقہ نے ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر، ڈپٹی کمشنر میانوالی اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ درختوں کی کٹائی پر فوری پابندی لگائی جائے تاکہ فضائی آلودگی میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکے ۔