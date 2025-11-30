بغیر اختیارات بلدیاتی نظام عوام کیساتھ مذاق : جاوید اقبال
مقامی سطح پر مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں ،بے اختیار نظام کو مسترد کرتے ہیں
میانوالی (نامہ نگار)بغیر اختیارات کے بلدیاتی نظام عوام کے ساتھ مذاق اور عوامی مینڈیٹ کی توہین ہوگی ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ مقامی حکومتیں جمہوریت کی نرسری ہیں لیکن اس نرسری کو خود جمہوریت کی علمبردار کہلانے والی،ووٹ کو عزت دینے کے مطالبے کرنے اور تبدیلی اور آزادی کے نعرے لگانے والی پارٹیوں نے تباہ کردیا ہے مقامی سطح پر مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے حل کیلئے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے اختیارات عوامی نمائندوں کے پاس نہیں ہونگے ماضی میں بھی بارہا ان پارٹیوں نے یہی کھیل کھیلا ہے اور وسائل و اختیارات صوبہ و مرکز میں رکھ کر عوامی ترقی و خوشحالی کے دعوے کیے گئے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی بے اختیار بلدیاتی قوانین کو مسترد کرتی ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ 1973ء کے آئین کے مطابق آئین میں درج تمام اختیارات مقامی حکومتوں کو دئیے جائیں۔