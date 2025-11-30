پنجاب کالج میانوالی میں سالانہ ادبی مقابلہ جات کا انعقاد
اردو انگلش تقاریر ، مضمون نویسی ، نعت خوانی ، خاکے اور سکیچ نویسی کے مقابلے
میانوالی (نامہ نگار+ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب کالج میانوالی میں سالانہ ادبی مقابلہ جات کا انعقاد ہوا جس میں اردو انگلش تقاریر ، مضمون نویسی ، نعت خوانی ، خاکے اور سکیچ نویسی اور گلوکاری کے مقابلہ جات ہوئے طلبہ طالبات نے بھرپور حصہ لیا ۔پنجاب کالج میانوالی میں سالانہ ادبی مقابلہ جات کا انعقاد ہوا پرنسپل رانا سلیم نے مہمانوں اور طلبہ طالبات کا استقبال کیا طلبہ طالبات میں اردو انگلش تقاریر کے مقابلے ہوئے نعت خوانی کے مقابلوں میں بھی طلبہ طالبات نے بھرپور مقابلہ کیا تصاویر اور پینسل خاکہ جات کے بھی مقابلے ہوئے ملی نغموں اور گلوکاری کا بھی زبردست مقابلہ ہوا آخر میں پرنسپل و معززین اساتذہ اور صحافیوں نے کامیاب طلبہ طالبات کو انعامات دیئے ۔