ڈی پی او خوشاب کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے
پولیس افسروں سے فوری ٹیلیفونک رابطہ ، مسائل حل کر نے کے احکامات
خوشاب (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے اپنے دفتر کے لان میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس دوران انہوں نے شہریوں کے مسائل اور شکایات سنیں اور ان کے فوری ازالے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔پیچیدہ نوعیت کی شکایات کے حوالے سے ڈی پی او نے متعلقہ پولیس افسروں سے فوری ٹیلیفونک رابطہ کرکے انہیں قانون کے مطابق مسائل حل کرنے کی ہدایات دیں۔ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کا کہنا تھا کہ شہریوں کے اجتماعی و انفرادی مسائل کے حل کے لیے ان کے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اور ہر شہری بلا جھجک ان سے مل سکتا ہے ۔