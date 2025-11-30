ملک مشکل حالات سے گزر رہا ، اتحادضروری:ڈپٹی کمشنر خوشاب
امن و امان قائم رکھنا اور ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ہوگا
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے پیغامِ پاکستان کے تحت امن و اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے ، لہٰذا ہمیں بطور پاکستانی ایک ہو کر امن و امان قائم رکھنا اور ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ پیغامِ پاکستان پاکستانی علما اور 1973ء کے آئین کی توثیق سے قرآنِ مجید اور سنت کے مطابق امن، رواداری اور انصاف کو فروغ دیتا ہے ۔ان کے مطابق ہمارا مذہب دہشت گردی، خودکش حملوں اور فرقہ وارانہ تشدد کو غیر اسلامی قرار دیتا ہے اور ایسی کارروائیوں کو ریاست کے خلاف بغاوت سمجھتا ہے ۔ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نے مزید کہا کہ آئینِ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضربِ عضب اور ردالفساد جیسے آپریشنز میں مسلح افواج کی مکمل حمایت کرتا ہے ۔ آئین تمام شہریوں کے لیے مساوات، انسانی وقار اور احترام پر زور دیتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اسلامی اصولوں اور قومی قوانین کی پاسداری کا فروغ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ ایک ہم آہنگ، پرامن اور ترقی پسند معاشرہ تشکیل پائے جو اسلام کے حقیقی جوہر کی عکاسی کرے ۔