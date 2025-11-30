پیپلز پارٹی کے 58ویں یومِ تاسیس کی تقریب آ ج ہو گی
کیک کاٹنے کیساتھ ساتھ پارٹی قیادت کے خصوصی پیغامات بھی سنائے جائینگے
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)پاکستان پیپلز پارٹی کے 58ویں یومِ تاسیس کی تقریب آ ج 30 نومبر بروز اتوار چک 39 میں منعقد ہوگی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی اور پی ایل ایف ضلع سرگودھا کے سینئر نائب صدر نے پارٹی کارکنوں اور جیالوں کو بھرپور شرکت کی دعوت دی ہے ۔انہوں نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کا یومِ تاسیس محض ایک تقریب نہیں بلکہ بانیٔ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو کے نظریے ، جمہوری جدوجہد اور عوامی خدمت کے عزم کی تجدید ہے ۔ ان کے مطابق پارٹی کی 58 سالہ جدوجہد قربانیوں، اصولوں کی پاسداری اور عوامی حقوق کے تحفظ سے عبارت ہے ، جس پر ہر جیالا فخر کرتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ یومِ تاسیس کی یہ تقریب کارکنوں میں نئی توانائی، اتحاد اور تنظیمی مضبوطی کا باعث بنے گی اور پارٹی کے مشن کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ تقریب میں کیک کاٹنے کے ساتھ ساتھ پارٹی قیادت کے خصوصی پیغامات بھی سنائے جائیں گے ۔پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنماؤں نے تمام جیالوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 30 نومبر کو چک 39 میں منعقدہ اس تقریب میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کریں۔