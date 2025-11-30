فاروقہ میں تحفظ ختمِ نبوت و عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت کانفرنس
ختمِ نبوت پر ایمان نہ رکھنے والے کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں :مقررین
فاروقہ/سرگودہا (نمائندہ دنیا)فاروقہ میں تحفظ ختمِ نبوت و عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت کانفرنس رائل مارکی ہال میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس سے مولانا تاج حیدر، مولانا الیاس چنیوٹی، مولانا مسرور نواز جھنگوی اور قاری احمد علی ندیم نے خطاب کیا۔مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ ختمِ نبوت پر ایمان نہ رکھنے والے کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں، اور نہ ہی ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد ﷺ پر نبوت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے ۔مقررین نے مزید کہا کہ ختمِ نبوت کے ساتھ صحابہ کرام اور اہلِ بیت اطہار سے محبت کئے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔تقریب میں فاروق برادران، مولانا عمر فاروق معاویہ سمیت مختلف ثناخوان حضرات نے نعتیہ عقیدت پیش کی، جبکہ سٹیج سیکرٹری کے فرائض قاری عرفان ستار اور مولانا عمر معاویہ نے انجام دئیے ۔