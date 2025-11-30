پولیو مہم 15 دسمبر سے ، 2 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائینگے
مہم 18 دسمبر تک جا ری رہے گی ،وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائینگے
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی زیرصدارت کانفرنس ہال میں ڈسٹرکٹ پولیو اریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی، ڈاکٹر راو گلزار یوسف، ڈاکٹر طاہر حیات، ڈبلیو ایچ او خوشاب کے نمائندے ، نیوٹریشن آفیسر عمر شہزاد اور دیگر محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی اور ڈاکٹر راو گلزار یوسف نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ قومی انسدادِ پولیو مہم کا آغاز 15 دسمبر سے ہوگا جو 18 دسمبر 2025 تک جاری رہے گی۔مہم کے دوران ضلع خوشاب کے 2 لاکھ 38 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے ، جبکہ بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے ۔ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نے ہدایت کی کہ تمام مائیکرو پلان اپ ڈیٹ کیے جائیں اور موبائل و مائیگرنٹ آبادی پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ کوئی بھی 5 سال سے کم عمر بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے ۔ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی نے بتایا کہ ضلع بھر کی تمام یونین کونسلوں میں عملہ تعینات کر دیا گیا ہے اور ان کی تربیت شیڈول کے مطابق جاری ہے ، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ مینجمنٹ ٹیم تمام سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کر رہی ہے ۔ڈاکٹر طاہر حیات ملک اور ڈاکٹر راو گلزار یوسف نے بتایا کہ مہم کے دوران بچوں کو وٹامن اے کیپسول بھی دیے جائیں گے ۔