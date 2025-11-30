صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آبی ذخائر نہ بنائے تو غذائی بحران بڑھ جائے گا:سمیرا ملک

  • سرگودھا
غفلت کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی، بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے

خوشاب (نمائندہ دنیا)سابق وفاقی وزیر سمیرا ملک نے کہا ہے کہ وطنِ عزیز میں پانی اور توانائی کے بحران پر قابو پانے اور زرعی معیشت کے استحکام کے لیے آبی ذخائر میں اضافہ ناگزیر ہے ۔ اگر نئے ڈیموں کی تعمیر پر فوری توجہ نہ دی گئی تو ملک کی زرعی معیشت مفلوج ہونے اور غذائی قلت کے خدشات مزید بڑھ جائیں گے ۔میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی قریب میں ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے دریاؤں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم تعمیر کر لیے ، جبکہ ہم نئے ڈیموں کی تعمیر کے لیے صرف فنڈز ریزنگ تک محدود رہے ۔ اس غفلت کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے ۔انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ملکی ترقی و خوشحالی کے ضامن باغ ڈیم جیسے اہم منصوبے کو بھی سیاست کی نذر کر دیا گیا۔سمیرا ملک نے کہا کہ آج ہمارا ازلی دشمن بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے ، جس کا جواب ہماری مسلح افواج کو اپنی دفاعی حکمتِ عملی کے ذریعے دینا پڑتا ہے ۔ اگر ہماری حکومتیں بروقت ڈیمز کی تعمیر پر توجہ دیتیں تو بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو ہمیں آنکھیں دکھانے کی ہمت نہ ہوتی۔

 

