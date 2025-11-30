غیر قانونی شکار کیخلاف کاروائی،کوچ سے 15 مرغابیاں برآمد
اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجرز میانوالی رانا محمد اشفاق نے کارروائی کی
میانوالی (نامہ نگار + ڈسٹرکٹ رپورٹر) اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجرز میانوالی رانا محمد اشفاق اور اُن کی ٹیم نے مرغابیوں کے غیر قانونی شکار کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ہیڈ پکہ کے قریب دوران چیکنگ ایک مسافر کوچ سے چشمہ بیراج سے پکڑی گئی 15 زندہ مرغابیاں برآمد کر لیں۔ کارروائی کے دوران محمد رمضان عرف دانہ وٹو سکنہ علی والا سمیت کوچ کے ڈرائیور، کنڈیکٹر اور ہیلپر کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔گرفتار ملز موں کے خلاف وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت تھانہ صدر میانوالی میں مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے ۔ ملزم غیر قانونی طور پر چشمہ بیراج سے مرغابیاں پکڑ کر فروخت کرتا تھا۔ کارروائی اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجرز رانا محمد اشفاق اور انسپکٹر کفایت اللہ خان نے مشترکہ طور پر کی۔اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ چیف رانا محمد اشفاق نے کہا کہ محمد رمضان عرف دانہ وٹو ایک پیشہ ور عادی ملزم ہے ، جو اس سے قبل بھی وائلڈ لائف قوانین کی خلاف ورزی پر سزا یافتہ رہ چکا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ چشمہ، کندیاں اور گردونواح میں آبی پرندوں کے غیر قانونی شکار کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔