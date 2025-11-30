صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی : پولیس کی کارروائی، منشیات فروش سمیت 2 ملزم گرفتار

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ پیر پہائی پولیس کی کارروائی، منشیات فروش سمیت 2 ملزمان گرفتار، 540 گرام چرس، اسلحہ آتشیں برآمد، مقدمات درج کر لیا گیا ۔۔۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارر وائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ پیر پہائی سب انسپکٹر شہزاد خان اور انکی ٹیم نے دوران چیکنگ غلام رضا ولد ممتاز حسین سکنہ ماڑی انڈس سے 540 گرام چرس برآمد کی جبکہ ایک اور کاروائی میں دوران چیکنگ حکمت اللہ ولد غلام رسول سکنہ داؤدخیل سے پستول 12 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔

 

