صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے گمشدہ بچی تلاش کر کے ورثا کے حوالے کر دی

  • سرگودھا
پولیس نے گمشدہ بچی تلاش کر کے ورثا کے حوالے کر دی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس نے گمشدہ بچی کو چند گھنٹے میں تلاش کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔۔

، تھانہ اربن ایریا پولیس کو بذریعہ پکار 15 کال چھ سالہ بچی جنت فاطمہ کی گمشدگی کی اطلاع موصول ہوئی کالر نے بتایا کہ جنت فاطمہ بھائی کے ساتھ سکول گئی، سکول بند ہونے پر اکیلی گھر واپسی کے دوران لاپتہ ہوگئی، جس پر ایس ایچ او افضال گورائیہ نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے جدید ٹیکنالوجی و پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد جنت فاطمہ کو بحفاظت تلاش کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل