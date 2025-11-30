پولیس نے گمشدہ بچی تلاش کر کے ورثا کے حوالے کر دی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس نے گمشدہ بچی کو چند گھنٹے میں تلاش کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔۔
، تھانہ اربن ایریا پولیس کو بذریعہ پکار 15 کال چھ سالہ بچی جنت فاطمہ کی گمشدگی کی اطلاع موصول ہوئی کالر نے بتایا کہ جنت فاطمہ بھائی کے ساتھ سکول گئی، سکول بند ہونے پر اکیلی گھر واپسی کے دوران لاپتہ ہوگئی، جس پر ایس ایچ او افضال گورائیہ نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے جدید ٹیکنالوجی و پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد جنت فاطمہ کو بحفاظت تلاش کر لیا۔