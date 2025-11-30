شاہ پور صدر:سید علی حسین شاہ کے ایصالِ ثواب کی محفل
شاہ پور صدر (نامہ نگار )ہر انسان کو اپنی زندگی کا نصاب مکمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ، اس لیے ہمیں خود کو آخرت کے سفر کے لیے تیار کرنا چاہیے ۔۔۔
دنیا سے جانے سے قبل اپنے دلوں کو ذکر الہیٰ سے منور رکھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا ضروری ہے ۔ یہ بات مولانا یوسف چشتی اور قاری نصر معینی نے شاہ پور سٹی میں معروف سیاسی و سماجی رہنما مرحوم سید علی حسین شاہ ولد سید الطاف شاہ کے ایصالِ ثواب کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔سید علی حسین شاہ، امجد شاہ مرحوم کے بھائی تھے ۔ محفل میں سابق ایم این اے سید جاوید حسین شاہ، سردار حسن محمود میکن، سابق ایم پی اے سردار بہادر عباس میکن، سابق وائس چیئرمین ضلع کونسل سید مظہر حسین شاہ، سردار احمد حیات بلوچ، سید علی احمد شاہ، سید احمد مصطفیٰ، چوہدری ربنواز، چوہدری اجمل منیر، رانا کریم داد جھمٹ، رانا اسد حیات جھمٹ، ملک حق نواز جوئیہ، چوہدری منیر وڑائچ، حاجی سید امیر علی شاہ، سابق ڈی آئی جی پنجاب سید زاہد حسین شاہ، میاں سیف الرحمن، چوہدری شیر اکبر چدھڑ، شیخ جواد ایڈووکیٹ، حاجی فضل سیال، حاجی مسعود احمد قریشی، سید امیر علی شاہ، مسعود شاہ شیرازی، ظفر اقبال شاہ، سردار اختر میکن، سردار ذوالفقار میکن، صفدر حسین کھوکھر اور دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔حاجی منیرناز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو محدود اور عارضی جانتے ہوئے اخروی اور دائمی زندگی کے لیے خود کو تیار کرے اور ہر وقت درود و سلام کو مقدم رکھے ۔