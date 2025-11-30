نجی ہائی سکول میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول کا شاندار انعقاد
طلبہ کے رنگا رنگ پی ٹی ڈرل، کراٹے اور اسکارف فارمیشن پر حاضرین کی داد
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے نجی ہائی اسکول میں سالانہ اسپورٹس فیسٹیول 2025 شاندار انداز میں منعقد ہوا، جس کی مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر میڈم صائمہ تھیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے کیا گیا۔مارچ پاسٹ نے تقریب کو رسمی خوبصورتی بخشی، جبکہ طلبہ کے پیش کردہ رنگا رنگ پی ٹی ڈرل، کراٹے اور اسکارف فارمیشن نے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ مختلف مقابلوں میں دوڑ کے مقابلے (100 میٹر، 200 میٹر)، ریلے ریس کے علاوہ کم عمر بچوں کے لیے سیک ریس، تھری لیگڈ ریس اور ٹگ آف وار شامل تھے ۔ حاضرین نے ہر مقابلے پر بھرپور داد دے کر بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بہترین انتظامات کی بدولت تمام مقابلے بخوبی مکمل ہوئے ۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر میڈم صائمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسپورٹس فیسٹیول سے صحت مند سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے اور طلبہ میں ٹیم ورک، نظم و ضبط اور محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکول نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ کھیلوں میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے ۔آخر میں پرنسپل پروفیسر روبینہ شاہین نے تمام اساتذہ، مہمانانِ گرامی، ایڈمن اسٹاف اور بچوں کو داد دی اور اسپورٹس فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر شکریہ ادا کیا۔