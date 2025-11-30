اے پی ایس میموریل ہائی سکول نے کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا
10 اوورز میں 123 رنز بنائے ،گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول کی ٹیم 113 رنز بنا سکی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس میموریل ہائی سکول نے مسلسل تیسری بار کی فاتح گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول نمبر 1 سرگودھا کی ٹیم کو شکست دے کر انٹر سکولز کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ اے پی ایس سکول کی ٹیم نے 10 اوورز میں 123 رنز بنائے ، جس میں عبدالرحمان نے 40 اور ابو ہریرہ نے 70 رنز بنا کر نمایاں کارکردگی دکھائی۔گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول نمبر 1 کی ٹیم 113 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس میں رنر اپ ٹیم کی جانب سے طلحہ نے 40 اور اویس نے 35 رنز بنائے ۔فائنل جیتنے پر پرنسپل سید احتشام الحق ہمدانی، وائس پرنسپل شہباز عاشق اور سکندر بلوچ نے کوچ اور کپتان ارشد کا شکریہ ادا کیا اور مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی محنت رنگ لے آئی اور اسی طرح مزید محنت کر کے ضلعی ٹورنامنٹ بھی جیتنا ممکن ہے ۔اس موقع پر جنرل سیکرٹری نیو سٹار کرکٹ کلب حاجی عتیق الرحمان کمبوہ نے بھی شرکت کی۔ کپتان ارشد نے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی ضروری ہے ، اور بچوں کی انتھک محنت اور لگن نے یہ جیت ممکن بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ مستقبل میں بھی کامیابیاں سمیٹ سکیں۔