خواتین کالجز کی والی بال مقابلوں میں شاندار کارکردگی
گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین ماڑی سرگودھا کی پہلی پوزیشن
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق فورتھ ہائر ایجوکیشن سپورٹس ایونٹس 2025-2026 کے تحت ڈسٹرکٹ لیول کے مقابلہ جات کا سلسلہ جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین فاروق کالونی سرگودھا میں والی بال کے سنسنی خیز میچز منعقد ہوئے ، جن میں ڈسٹرکٹ بھر سے پانچ کالجز نے بھرپور شرکت کی۔گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین ماڑی سرگودھا نے فرسٹ پوزیشن، گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین چاندنی چوک سرگودھا نے سیکنڈ پوزیشن جبکہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین فاروق کالونی نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی اور اپنے ادارے کا نام روشن کیا۔اس موقع پر کوآرڈینیٹر نورنا منٹ میڈم صباحت بلوچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کھیلوں کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں اسپورٹس سرگرمیوں کا آغاز نہ صرف طالبات کی جسمانی و ذہنی نشوونما کے لیے اہم ہے بلکہ انہیں اعتماد اور مثبت مقابلے کا جذبہ بھی فراہم کرتا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے ایونٹس نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو ابھارنے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔